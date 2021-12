Sne i hele landet - bare ikke så meget i Syd- og Sønderjylland

Torsdag den 23. december er der udsigt til sne i det meste af landet.

Bare ikke så meget i Syd- og Sønderjylland.

Det fortæller Claus Larsen, der er vagtchef og meterolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til TV SYD torsdag morgen.

- Der kommer sne i hele landet, men i Syd- og Sønderjylland er der mest udsigt til regn, siger han.

Han fortæller, at der i Trekantområdet kan forventes 3 til 5 centimeter sne, mens der i de sydlige områder af Syd- og Sønderjylland kan komme ganske lidt sne.

Han fortæller dog, at man skal forvente, at sneen i den sydliglige del hen mod eftermiddagen bliver til regn og efterfølgende slud.

Det skyldes, at et lavtryk fra Skotland trækker ned fra sydvest og lægger sig ved Esbjerg, og at varmen fra lavtrykket gør, at sneen bliver til regn.

Sne, regn og de lave temperaturer betyder også, at særligt bilisterne skal være opmærksom på vejene.

- Temperaturen ligger lige under frysepunktet, så det vil resultere i pletvis glatte veje, siger han.

Derudover fortæller Claus Larsen, at den manglende sne i Syd- og Sønderjylland betyder, at chancen for lokal hvid jul er meget lille.