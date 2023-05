Socialdemokratiet var ikke ønsket, men tre borgmestre fra partiet fik alligevel lov

Erik Lauritzen fra Sønderborg er ikke så afvisende overfor afskaffelsen af store bededag.

- Det er rigtigt, at hvis vi skal skaffe noget mere arbejdskraft, så skal vi give noget, og det tror jeg, at de fleste gerne vil være med til, hvis man bare tydeliggør, hvad pengene skal bruges til. Jeg tror også, at mange vil acceptere, at man sætter skatten op, men det betyder meget, at man får det forklaret ordentligt, slutter Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg for Socialdemokratiet.

I Horsens skal borgmester Peter Sørensen tale til Fagbevægelsens Hovedorganisations 1. maj arrangement på Industrimuseet. Og han lægger ikke fingrene imellem.

- Jeg hilser frigørelsesreformen velkommen, men jeg synes, at man skulle være starte med en opgavereform, så vi kunne få fastslået, hvad kommunerne skal lave, og om der er penge til det. Og en rekrutteringsreform. Der er nogle faggrupper, der skal have mere i løn for at få folk nok, det er ikke nok at tale det op, siger Horsens' borgmester.