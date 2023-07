Søndag byder på danmarksrekord i negative elpriser

Mellem klokken 14 og 15 søndag vil der søndag blive sat ny danmarksrekord i negativ elpris. I den vestlige del af landet vil elprisen ramme minus 4,1 kroner per kilowatt-time.



Det skriver Børsen.

Strømmen bliver så billig, at forbrugerne trods elafgift og betaling for transport af strøm vil få i omegnen af tre kroner per brugte kilowatt-time.

Også i Østdanmark vil strømmen være billig. Omkring 0 kroner per kilowatt-time, men på grund af afgift og tariffer, vil man skulle betale en smule for strømmen.

De lave priser skyldes udviklingen af vejret i Tyskland og Holland.

Henrik Møller Jørgensen, der er indehaver af elprisprognosetjenesten Grønnere Elforbrug, fortæller til Børsen, at der har været usædvanligt meget vind i Tyskland og sol i Holland.

- Det er ikke for at lyde som en gammel vejrudsigt, men der er storm over tyske bugt.

- Og der er masser af sol, specielt i Holland, hvor de har fået lavet nogle ordninger, der gør, at de ikke kan regulere ned for den overskydende strøm, siger han.

Folk, der selv producerer strøm, eksempelvis via solceller, bør ifølge ham slukke for solcelleanlægget, mens elprisen er negativ, da det ellers kan komme til at koste penge at have dem på taget.

Priserne gælder for kunder ned en variabel elaftale, der følger markedsprisen.