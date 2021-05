Søndagens smittetal: Coronasmitten på tilbagetog i de fleste kommuner

Ifølge dagens tal fra Statens Serum Institut, er der kun tre kommuner blandt de i alt 14 kommuner, som TV SYD sækker, som oplever en stigning i antal smittede borgere. Vejle, Sønderborg og Esbjerg Kommuner kan alle konstatere en stigning, hvor det mest er Vejle, der skiller sig ud med en tydelige stigning i antal smittede fra lørdagens 103 nye smittede i løbet af de seneste syv dage og så søndagens 123 nye smittede.

I Sønderborg og Esbjerg er det ganske beskedne stigninger, som præger søndagens smitteskema. I Sønderborg var der lørdag 94,4 smittede pr. 100.000 indbyggere - søndag er tallet steget til 103,9. I Esbjerg er det en endnu mindre. Her var incidensen lørdag 91,9 smittede pr. 100.000 indbyggere. Søndag en lille stigning til 92,7.

Smitten stagnerer i nedlukningstruet sogn

Det er stadig Vejen Kommuner, der topper incidenslisten blandt de 14 kommuner, TV SYD dækker. Her er billedet dog uændret siden lørdag, og det samme gør sig gældende i det nedlukningstruede Bække Sogn i Vejen. Her er den gode nyhed, at smitten holder sig på samme niveau som lørdag og ifølge Vejen Kommunens borgmester, Egon Fræhr (V), så forventer man i kommunen, at det går den rette vej og nedlukningen dermed undgås.