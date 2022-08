Sønderjyde blev lottomillionær: Skal bruge pengene på en stor garage

- Hun kiggede lidt på mig, og sagde, at hun mente, at der nok var en gevinst på over 5.000 kroner på den her kupon. Og det hører jeg som om, at hun siger, at der er 5.000 kroner på den. Og så tænkte jeg bare, hold da ferie, så kan jeg sgu få en ny trailer, fortæller sønderjyden.



Derfor fik han sig en overraskelse, da han senere fik kuponen i sit hjem. Der fandt han nemlig ud af, at gevinsten lød på en million kroner.

En garage med et hus

Trods den store overraskelse indfandt roen sig hurtigt hos manden, som besluttede sig for at fejre den store præmiesum med en pizza. Dernæst blev drømmen om en trailer skiftet ud med noget større.