Sønderjyde i spidsen for nyt ungdomsparti

Patrick Culmsee Bryhl Madsen er medlem af Sydslesvigudvalget i Folketinget, selv om han ikke er folkevalgt.

Alligevel kan han være medlem af det lille folketingsudvalg, da Folketinget "i ganske særlige tilfælde kan vælge et eller flere udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af Folketinget, hvis den eller de pågældende har tilknytning til et af Folketingets partier, og den eller de pågældende har et særligt indblik i og interesse for spørgsmål vedrørende det danske mindretal i Sydslesvig".

Et år på bagen

Med stiftelsen af et ungdomsparti tager Danmarksdemokraterne nu endnu et skridt mod at blive et fuldt etableret politisk parti.