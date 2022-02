Sønderjyde vraget som minister – og der blev ikke plads til en ellers oplagt kandidat fra landsdelen

Kun én minister er nu sønderjysk

Dagens ministerrokade kom efter, at transportminister Benny Engelbrecht sagde mojn efter to et halvt år på posten.

Benny Engelbrechts ministertaburet væltede under ham, efter at han blev beskyldt for at tilbageholde oplysninger om, hvad CO2-udledningen i anlægsfasen formodentligt ville blive i den milliarddyre infrastrukturplan.



Benny Engelbrechts afgang betyder også, at Syd- og Sønderjylland nu kun er repræsenteret med en minister på Christiansborg – nemlig Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (Socialdemokratiet).

- Det er selvfølgelig skidt for en landsdel at miste en minister. Benny Engelbrecht har vist forståelse for området og er blevet rost for det. Det er altid godt for et område at have en minister på Christiansborg, siger Rikke Baltzer Knudsen.