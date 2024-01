Følgende øvelser anbefales af Alm. Brand Groups fageksperter indenfor fysioterapi og skadesbehandling, fordi de belaster leddene i forskellige retninger, som også sker ved skisport.



1. Squats: Stå med hoftebredde afstand mellem fødderne -> bøj ned i knæene til et acceptabelt niveau -> kom op i strakt stilling til udgangspunkt.



2. Lunges: Stå med hoftebredde afstand mellem fødderne i oprejst stilling -> træd frem med det ene ben, så man derved har en forskydning mellem de to ben -> kom ned i knæ på det forreste ben til et acceptabelt niveau -> skub fra med det forreste ben så man kommer tilbage til udgangsstilling.



3. Side-lunges: Placer hænderne på ryglænet af en stol, og udfør øvelsen som man ville gøre under lunges øvelsen, her gør man det til siden i stedet. Placer hænderne på ryglænet af en stol -> stå med hoftebredde afstand mellem fødderne -> tag et skridt til siden med det ene ben-> bøj ned i knæet til et acceptabelt niveau -> skub fra til oprejst udgangsstilling.

