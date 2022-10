Sønderjyderne kan få det varmt fredag

Efterårsferien er slut for de fleste, men i det mindste kan vi lune os ved tanken om for årstiden høje temperaturer senere på ugen. Faktisk kan sønderjyderne være heldige at få helt op til 19 grader på fredag.



Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen tidligt mandag morgen.

- Vi får fortsat ret lunt vejr i denne her uge, konstaterer han.