Sønderjyderne krejler sig til førstepladsen i genbrug

Oprydning under corona

Sidste års coronanedlukning har også påvirket tallene fra Genburgsindeket. Ifølge Sofie Folden Lund har danskerne brugt tiden derhjemme på at rydde op.

Mere end 12,5 millioner nye annoncer er blevet oprettet fra private sælgere det seneste år, og det kan der være en logisk forklaring på:

- Det er klart, corona har fået danskerne til at rydde op. Vi kunne se, at søgningerne begyndte at stige meget under første nedlukning. Butikkerne lukkede, og derfor formoder vi, at danskerne har søgt genbrugsvejen, da det at handle privat ikke var lukket, siger talspersonen.

Syd- og sønderjyderne har også budt ind med annoncer. 51 procent i landsdelen har solgt brugte varer, mens 70 procent har været på indkøb og købte nyt, men genbrugt.