Sønderjylland får sin egen naturnationalpark - her skal den ligge

Bestanden af de udsatte dyr og dyrenes afkom skal jævnligt tilses for at sikre, at bestanden klarer sig i det naturlige miljø, hvor de er blevet udsat. Tilsynet skal også omfatte en vurdering af dyrenes trivsel og adfærd.



Naturnationalparkerne vil stadig være offentligt tilgængelige, men hvis der sættes dyr ud i området, er det ikke utænkeligt, at der sættes hegn omkring naturnationalparkerne.