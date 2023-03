Sønderjysk film vinder pris for bedste danske film

Det blev dramaet Resten af livet, der tog hovedprisen ved årets Bodilpris, der blev uddelt i Folketeateret i København lørdag aften.



Filmen foregår i et lille sønderjysk lokalsamfund, hvor ægteparret Maren og Egon lever et stilfærdigt liv i deres gulstenede parcelhus og nyder tilværelsen med deres to voksne børn, men tæppet rives brat væk under dem alle, da en ubærlig tragedie rammer familien.

Det sønderjyske drama var tidligere i år nomineret til fire Robert-priser. Blandt andet var Frelle Petersen nomineret som årets instruktør. Filmen var også med i opløbet om at blive det danske bud på en nominering til en oscar i kategorien bedste udenlandske film.