Sønderjysk havørn sætter aldersrekord - det er en sensation

Den 37 år gamle havørn er hunnen i et ynglende par, som har boet på reden i Sønderjylland siden 2006. Sammen har de opfostret 23 unger, og i år er det også blevet til en unge.

Hemmelig placering

Men hvor reden er, det er en hemmelighed.

- Betegnelsen for redens placering er blevet "det sydlige Jylland" med respekt for ejeren af skoven, hvor den yngler og i øvrigt af respekt for ørnen i sig selv, og det skal man altid have, for de tåler ikke megen forstyrrelse, fortæller Helle Regitze Boesen.

Ørnene skal have fred til at bygge og konsolidere reden, og så er det også vigtigt, at de får ro, når de skal parre sig, vurderer redekoordinatoren.

- Hvis det går galt, så flyver de væk. Det er jo fugle, siger hun.

Fanger manges interesse

Hunørnen er udklækket i Nordtyskland i 1985, og dengang var ørnebestanden meget lille. Det år blev der kun ringmærket fire ørneunger.