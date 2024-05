- Føreren af den danske båd synes ikke at have været opmærksom på sejlbådens tilstedeværelse, måske undtaget de sidste sekunder før sammenstødet. Ulykkens dynamik får os til at antage, at ingen om bord på den danske motorbåd var opmærksomme på den omkringliggende situation, så der blev ikke iværksat manøvrer for at undgå sammenstødet, lyder vurderingen fra eksperterne.



Ifølge JydskeVestkysten, er sagen nu er tilbage ved anklagemyndigheden, som skal tage stilling til næste skridt.

Kort efter ulykken meddelte den danske familie i en mail til avisen, at man afviser at bære skylden for kollisionen.