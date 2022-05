Sønderjysk mand sigtes for hvidvask af millionbeløb og ulovlig tvang

Politiet ønsker at få varetægtsfængslet en sønderjysk mand, der er blevet anholdt for både et overgreb mod en person og for økonomisk kriminalitet.

Det fremgår af en meddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Et grundlovsforhør med den anholdte mand vil finde sted tirsdag formiddag i Retten i Sønderborg.

Han sigtes dels for ulovlig tvang og dels for medvirken til hvidvask af 7,2 millioner kroner. Anholdelsen skete mandag.

Politiet ønsker ikke at frigive flere informationer på nuværende tidspunkt.