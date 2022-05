Sønderjysk mand tilstår hvidvask for flere millioner

En sønderjysk mand, der sigtes for at have begået økonomisk kriminalitet og for ulovlig tvang mod en stråmand, er tirsdag blevet varetægtsfængslet.

Retten i Sønderborg har fængslet den 29-årige mand i fire uger, oplyser anklageren i sagen, Stine Andersen.

Ifølge sigtelsen skal der være sket hvidvask af 7,2 millioner kroner gennem to virksomheder, som blev oprettet i august sidste år.

Manden sigtes også for at have gjort sig skyldig i ulovlig tvang overfor en mand, der kun proforma havde noget med virksomhederne at gøre.

Offeret var stråmand. Og han blev - ifølge politiets opfattelse - ved tre lejligheder tvunget til at udlevere koder til sin NemID.

I grundlovsforhøret har den anholdte erkendt hvidvask af 5,6 millioner kroner i den ene virksomhed. Men han nægter hvidvask i den anden virksomhed og at have begået ulovlig tvang, oplyser anklageren.

Fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen, kan hun ikke oplyse yderligere detaljer om sagen.

Den 29-årige har ikke kæret dommerens kendelse om varetægtsfængsling til landsretten.