Sønderjysk toppolitiker tabte livsmodet efter konens død

- For min far var det at være socialdemokrat meget mere end at være enig i politikken. Det var en livsstil. Og indtil for få år siden tog han hvert år toget til partiets kongres i Aalborg, siger Peter Mølkjær.



J.K. Hansen nåede at sidde i Folketinget i næsten 20 år og var minister i et lille års tid, inden daværende statsminister Anker Jørgensen (S) i september 1982 indgav regeringens afskedsbegæring.



I 1997 blev han valgt ind i amtsrådet i Sønderjylland, hvor han sad i fire år. Netop Sønderjylland vedblev at være omdrejningspunktet for ham.

Han blev i 1952 gift med Dagmar, som han i 2017 fejrede krondiamantbryllup med. Da hun døde i december 2022, tog det livsmodet fra J.K. Hansen, der sov stille ind 28. februar ifølge hans søn.

De efterlader sig en datter og en søn samt seks børnebørn og fire oldebørn.