Sønderjyske besejrer HB Køge

Sønderjyske vandt søndag eftermiddag 4-1 ude over HB Køge, som tabte et stort skridt i målet om at komme op i top-6.



I de seneste uger har Sønderjyske kæmpet med resultaterne i ligaen. Holdet havde i de to foregående kampe tabt til Hillerød og Helsingør.

Derfor halter sønderjyderne et stykke efter Vejle og Hvidovre, der er nummer et og to og lige nu har kurs mod Superligaen. Kun de to bedste hold rykker op.

Vejle topper tabellen med 34 point for 15 kampe, mens Hvidovre har 30 point på andenpladsen. Sønderjyske har på tredjepladsen 27 point.