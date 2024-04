Sønderjyske finalister skal synge duetter med fynske artister

16-årige Cristian Oprea fra Sønderborg og 28-årige Helene Frank fra Sydslesvig er to ud af tre tilbageværende deltagere i sangprogrammet.

I aften går de på scenen i Arena Randers, og her skal de to fynske sangere Guldimund og Søren Huss hjælpe en af de to sønderjyder til finalesejr.

Cristian Oprea skal i en duet med Guldimund synge 'Det’ kun vigtigt, hvad det er' og 'Storebæltsbroen', mens Helene Frank skal høste seernes stemmer sammen med Søren Huss på fynboens numre 'Langt ude, langt oppe, langt nede og langt, langt væk' og 'Du er'.

De to sønderjyske finalister er Danske Spils første- og andenfavorit til den samlede sejr.

På Frøslev Efterskole har de ikke brug for bookmakernes vurdering til at udpege favoritten. Her tror de på, at deres lærer og kollega, Helene Frank, trækker det længste strå.



Efterskolen har i anledningen af finaleshowet inviteret 200 personer til byfest og storskærmsarrangement i en af efterskolens røde barakker.