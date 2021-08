Sønderjyske henter forsvarsspiller i 1. division

Sønderjyske har været en tur nede i 1. division for at finde nyt blod til forsvaret.

Lørdag oplyser superligaklubben, at den har hentet franske Maxime Soulas i Fremad Amager.

22-årige Soulas, som primært gør sig i midterforsvaret, har sat sin underskrift på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

- Jeg er glad for at komme hertil, og jeg ser frem til at spille for klubben og udvikle mig yderligere her, siger Maxime Soulas i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig også til at spille på højeste niveau i Danmark, og det er et godt skridt frem for mig. Det er en god klub med et fint stadion og gode fans, og jeg glæder mig til at spille her.