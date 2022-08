Sønderjyske komikere er blandt landets sjoveste

Den anden sønderjyske nominerede kan også prale af sin første nominering. Han kan dermed betegne sig selv som 'pisse dygtig', hvis man skal bruge den nomineredes karakters egen vending.

44-årige Kasper Nielsen fra Over Jerstal er med i opløbet sammen med makkeren Brian Lykke for deres podcast 'r8dio - Undskyld vi roder'. Her vil lytterne høre Nielsen som radiodirektøren Klavs Bundgaard.