Sønderjyske spillede "baglæns" i stor nedtur

Vinderen af kampen ville slutte som nummer syv, mens taberen ville blive nummer otte. Men allerede før kampen stod det klart, at holdet på syvendepladsen ville få betydeligt sværere modstand i slutspillet.



Sønderjyske tabte kampen på banen 24-34 og vandt derfor pladsen i den attraktive slutspilsgruppe.

Viborg-træner Ole Bitsch er da heller ikke imponeret af modstanderens indsats i slutfasen.

- Jeg bliver nødt til at sige, at det var en speciel kamp at afvikle. Første halvleg var vel okay, men i anden halvleg havde man fornemmelsen af, at Sønderjyske nærmest spillede baglæns, siger Ole Bitsch til TV 2 Sport.

I ligaen har de tre øverste hold i tabellen, Team Esbjerg, Ikast og Odense, vist sig klart bedre end resten.

Som nummer syv ramler Viborg nu ind i både Ikast og Odense i en slutspilsgruppe, hvor de to bedste går videre til semifinalen.

Sønderjyderne skal som nummer otte kun møde Team Esbjerg fra toptrioen.

Sønderjyske-træner Peter Nielsen mener, at den dårlige præstation efter pausen skyldes, at hans spillere blev stresset over, at Viborg undervejs ændrede forsvarsformation.

Ikke, at hans hold med vilje "spillede baglæns", som Viborg-træner Ole Bitsch fornemmede.

- Det står jo heldigvis for Oles regning. Jeg er med på, at du gerne vil insinuere en masse ting omkring vores kamp, men mit hold gør alt, hvad det kan, siger Peter Nielsen til TV 2 Sport.