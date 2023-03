Et frontalt sammenstød med nabohusets mur knuste næsten hver en knogle i Sørens krop. Han brækkede over- og underkæbe, begge arme og ben, albuerne, samtlige ribben og fik skader på nyre, milt og lever.



Sin fars hurtige reaktion med hjerte-lunge-redning kan Søren i dag takke for, at han er i live. Men det er et liv langt fra det, han havde inden ulykken.