Søren Johannsen fra Aabenraa er træt af aconto - og han bliver bakket op af forbrugerråd

En acontobetaling er et fast beløb man betaler på forskud med henblik på en senere endelig afregning. Beløbet er altså et cirka-beløb, der betales ud fra en gennemsnitlig beregning for eksempelvis et års forbrug. Et acontobeløb kan også være et afdrag for noget man har købt, som man betaler af på i mindre bidder.

Hvor anvendes acontobetalinger?

Acontobetalinger bliver ofte benyttet til betaling af el og varme i forbindelse med husleje. Grunden til at man bruger acontobetalinger i sådanne situationer er for eksempel, at det kan være svært at regne ud, hvor meget en husstand kommer til at forbruge på et helt år.

En lejer vil derfor som regel blive opkrævet et månedligt beløb aconto for el og varme. Når året så er slut, vil den endelige regning blive opgjort. Dette betyder, at lejerne enten skal betale et eventuelt restbeløb eller have penge tilbage, hvis der er betalt for meget i løbet af året.

KILDE: Finansleksikon.no