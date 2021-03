Sognepræsten jubler over at kunne se sine kommende konfirmander igen

Påskemorgen vil kirken derfor holde en udendørsgudstjeneste for op til 50 personer på cirka et kvarter. Senere på dagen vil de holde to gudstjenester inde i kirken, men her kan kun ti personer deltage på grund af kirkens størrelse. Retningslinjerne for gudstjenester indendørs bliver ikke ændret.

Giver bedre konfirmationsforberedelse

Ud over at Simon Nørgaard Skaugen er glad for flere kirkegængere, så jubler han over udsigten til at kunne se sine kommende konfirmander igen.