Sol og op til 15 grader de næste mange dage

Det flotte forårsvejr fortsætter de næste mange dage. Således byder den kommende uges vejr på temperaturer op til 15 grader og solskin. Til gengæld kan vi om natten komme ned omkring frysepunktet.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen tidligt mandag morgen.

- Det ser ud til, at det bliver en vejrmæssigt rigtig pæn uge. Her mandag har vi lidt skyer ved Vestkysten, men ellers bliver det ret solrigt i resten af landet, og temperaturerne kommer op på mellem 7 og 12 gader, og vi har en let til frisk vind fra sydøst, siger han.

Og det flotte vejr fortsætter tirsdag, onsdag og torsdag.

- Vi får endda lidt højere temperaturer på mellem 10 og 15 grader om dagen, siger han.

Ifølge Erik Hansen er der dog et "aber dabei".

- Det er, at temperaturen kommer ned omkring frysepunktet alle de dage, vi får flot vejr. Det betyder, at morgenerne vil være rigtig kolde. Men så får vi pænt vejr i løbet af dagen, siger han.

Det er ifølge meteorologen det stille og klare vejr om dagen, der er skyld i de kolde nætter.

Fredag bliver "lidt mere broget" end de foregående dage, fortæller Erik Hansen.

- Vi får stadigvæk op mod 15 grader, men der kommer lidt flere skyer. Samtidig slår vinden om i vest og tiltager til let til frisk, siger han.

Nedbør ved Vestkysten

Nedbør bliver der stort set intet af hele ugen. Ikke andet end det, der kan komme ved Vestkysten mandag.

Her kan det i perioder regne lidt fra et skyområde, der er trukket ind fra Nordsøen.

- Det har regnet helt usædvanligt lidt i marts, konstaterer Erik Hansen.

Ifølge DMI er der indtil videre i marts faldet 2,8 millimeter nedbør. Den normale mængde for hele måneden er 40 millimeter.

I 2019 havde vi en af de vådeste marts måneder i nyere tid. Her faldt der hele 106,5 millimeter regn