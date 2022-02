Solen kigger på Syd- og Sønderjylland i weekenden

Det kan formentlig være svært at finde optimismen i disse dage, men vejrguderne kommer til at gøre sit til at februar-humøret får et lille nøk opad i den kommende weekend.

Ifølge TV 2 Vejret, så vil weekenden være en solrig en af slagsen. Men vi skal lige igennem en fredag, hvor bygerne kan være 'hidsige', som vejrredaktionen beskriver det.

Fredag sidst på eftermiddagen skulle de byger, der ellers kommer til at præge dagen, stilne af. Temperaturerne vil ligge på 5-6 grader. Ved vestkysten bliver det en anelse blæsende, så her vil temperaturerne føles lavere.