Solen og varmen holder fast i Danmark den kommende uge

Selv om Spanien mandag har åbnet sine grænser for alle vaccinerede turister, så er der ingen grund til at have alt for travlt med at forlade Danmark.



Den varme sommersol forlænger nemlig sit ophold med endnu en uge herhjemme, hvor det igen bliver lunt og lækkert i store perioder.

Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Anja Bodholdt tidligt mandag morgen.

- Ugen ser rigtig pæn og sommerlig ud, og det bliver stort set tørvejr det meste af tiden, siger hun.

Mandag: Spredte byger i Jylland

Eneste undtagelse er mandag, hvor folk i Jylland og Fyn vågner op til spredte byger, der i løbet af dagen bevæger sig øst på.

Risikoen for enkelte dryp gør dog ikke noget synderligt ved sommervarmen. Temperaturen kommer i løbet af dagen således til at ligge lige i stuehøjde mellem 18 og 23 grader.

Tirsdag og onsdag begynder solen så for alvor at vinde frem igen over det meste af landet, siger Anja Bodholdt.

- Der bliver god plads til at få solen at se. I løbet af nætterne kan der måske komme nogle lave skyer og lidt tåge, men det bliver brændt af, så snart solen er på himlen igen, siger meteorologen.

Torsdag og fredag bliver varme

Begge dage ventes temperaturer mellem 17 og 22 grader, inden varmen får et nyk opad torsdag og fredag. Her kan termometeret visse steder nå 25 grader.

Det meste af ugen bliver vinden desuden højst let til jævn.

- Der bliver altså god mulighed for at lufte sommergarderoben den kommende uge, mens både landmænd og haveejere fortsat må kigge langt efter vand, siger Anja Bodholdt.

Hun tilføjer, at det for nuværende stadigvæk ligner, at "det bliver fint vejr til en fodboldfest", når Danmark lørdag tager hul på EM i fodbold mod Finland, selv om temperaturen tager et lille dyk til omkring de 20 grader.