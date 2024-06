Solskin gav rekordmange timer med negativ elpris i maj

I maj var der 134 timer med negative elpriser.



Det viser tal fra Energi Data Service, som energikoncernen Norlys har indsamlet.

Norlys har set på elpriser helt tilbage til 2010. Ikke en eneste måned i opgørelsen har et højere antal timer i minus end maj 2024.

Det rekordhøje antal skyldes, at der er kommet mere vind- og solenergi i det danske energisystem.

- Samtidig betyder de høje temperaturer, vi har set, at der har været et lavt behov for opvarmning, så det bliver der ikke brugt så meget el til. Men det har omvendt heller ikke været så varmt, at der skulle bruges energi på nedkøling, fortæller Mads Brøgger, der er direktør i Norlys' energiforretning og fortsætter:

- Derfor får man en kombination af en høj produktion og et lavt forbrug. Det giver rigtigt mange timer med negative priser.