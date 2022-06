Sommerferien sparkes i gang med smukt vejr

Fredag er dagen, hvor mange starter deres sommerferie, og hvor glade studenter også vil præge gadebilledet.

Og det kommer ifølge DMI til at ske i strålende vejr.

- Fredag starter lige så smukt, som torsdag sluttede, da vi sendte heksen afsted til Bloksbjerg, siger Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

En rigtig sommerdag

- Studenterne springer ud i en rigtig flot dag, som nok endda kan ende med at blive en sommerdag, fordi vi nok får temperaturer over 25 grader.

Intet varer som bekendt evigt, og det samme gælder altså vejret, som mange går på sommerferie med.

- Der er desværre ugler i mosen, for ude over Nordsøen ligger der en front med regn og byger, og bygerne kan være med torden. Fronten rykker langsomt mod øst, så sidst på dagen kan den nå at trække ind over den sydvestlige del af landet, siger Mette Zhang.

Byger og torden i sydvest

DMI kan ikke udelukke, at fronten vil føre til byger og torden i Sydvestdanmark.

- Der er sandsynligvis nogle byger, og spørgsmålet er, om de er med torden, siger meteorologen.

Lørdag trækker den ovennævnte front længere ind over landet.

- Det ligner noget med lidt eller nogen sol til de fleste, men der kan altså også komme enkelte byger, der kan være med torden.

Ifølge DMI kommer det dog til at holde tørt længst mod øst, og temperaturen landet over kommer til at være mellem 20 og 26 grader.

Gentagelse søndag

Søndag er nogenlunde samme historie som lørdag - altså nogen sol, men også byger, der kan være med torden.

Dem, der i efterhånden flere år har set frem til at betræde Dyrskuepladsen i Roskilde og give den gas til Roskilde Festival, bliver også tilgodeset af vejrguderne fredag.

- Vejret i Roskilde ser fint ud i dag. Der kan komme enkelt byge i nat, og så er der sandsynlighed for, at der også kommer en byge lørdag, siger Mette Zhang.