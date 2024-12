Sommerhusejer forholder sig skeptisk overfor ny aftale, der skal sikre hjælp efter stormflod

- Fordi vi har fået julehjælp er julen ikke længere noget vi skal bekymre os om. For hvis vi ikke havde fået tilkendt julehjælpen, så måtte vi spise rugbrød, for pengene rækker ikke til mere for os, fortæller Jørn Fun Marzec.

- Den seneste undersøgelse, vi har lavet i Røde Kors, viser, at blandt de familier, der modtog julehjælp sidste år, var der 18 procent der havde undladt at købe daglige måltider til deres børn, simpelthen af økonomiske årsager og der var også 18 procent, der havde udeladt at købe lægeordineret medicin til deres børn, så jeg tænker, at det vidner om et stort behov, siger hun.

Julehjælpen hos Røde Kors består af julemad og gaver til børnene i familien. Især den sidste del betyder meget for Jørn Fun Marzec.

- Vi er nødt til at sige nej til mange ting i løbet af et år, for at kunne klare os i hverdagen, og det er aldrig sjovt at være nødt til at sige nej til sine børn, når de spørger om for eksempel en lille is, så jeg nyder at se mine børn glæde sig til julen, fortæller familiefaren.