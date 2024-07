Sommervejret kan blive ekstraordinært lørdag

Sommervejret er i den grad over Danmark denne lørdag, der kommer til at byde på masser af sol over hele landet og temperaturer, som mange steder kan komme over 25 graders varme.

Her får du et overblik over dagens vejr og til sidst dagens detalje.

Formiddag: Temperaturen stiger hurtigt

Fra morgenstunden ligger temperaturen på mellem 12 og 18 grader landet over.

I takt med at solen kommer højere på himlen, stiger temperaturen hurtigt. Allerede ved 9-tiden vil mange termometre vise 20 grader.

Generelt får solen frit spil på den danske sommerhimmel gennem hele dagen. Kun enkelte vattotter og lidt højtliggende tynde skyer kan blive dannet.