Sønderjylland er hårdest ramt af virus, men de første vacciner kan ende andre steder

Tine Ørnfeldt Svensson er vokset op på Reballegaard, der har huset plejehjem, drengehjem og svineavl. Nu er hun vendt hjem og har overtaget det sammen med sin familie.

Leif var en rigtig sømand med tatoveringer op ad armene, og så havde han altid Cocio og Kongen af Danmark bolcher på værelset. Det husker Tine Ørnfeldt Svensson helt tydeligt, selvom det er flere årtier siden. Hun besøgte ham tit på det lille værelse ved kvistvinduet, dengang Reballegaard var et plejehjem. Selv boede hun lige på den anden side af gårdspladsen som barn, teenager og ung. - Det var et hyggeligt hus at komme i, og det ligger der rigtig meget affektionsværdi i. Min søster og jeg har altid rendt igennem hækken, siger hun.

Værelset var halvt så stort, dengang Leif boede på plejehjemmet.

Da hun blev en ung voksen, kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme væk fra barndomsbyen Søvind og til storbyen. I dag er hun dog vendt hjem, og det føles mere rigtigt end noget andet. - Det er et privilegie at få lov til at gøre et sted, der betyder noget for én til sit eget, og også at prøve at gå efter livsdrømmen om at gøre det her til et særligt sted, siger Tine Ørnfeldt Svensson. Hun er blevet en blandt mange, der beslutter sig for at vende hjem til dér, hvor hun kommer fra.

Farfar, far og Tine I 1952 købte Tine Ørnfeldt Svenssons farfar Reballegaard, der ligger i Søvind lidt udenfor Horsens. Dengang var det plejehjem, men det har også fungeret som drengehjem. - Det har haft enormt mange funktioner det her hus. Der er alle mulige mennesker, der har haft deres gang her, siger hun.

Reballegaard Gården blev opført i 1877 som et herresæde til et nærliggende gods. Fold ud

Nu er det hende, hendes mand og to børn, der har den daglige gang. Og alle dem, der lægger vejen forbi deres nyåbnede bed and breakfast. - Vi tænkte: 'hvordan kan vi bruge alle de her værelser', fordi huset er rigeligt stort bare til os. Så nu er vi gået i gang med det her, og så må vi se, hvordan formen bliver fremadrettet. Nu har vi i hvert fald fået prøvet det af, og jeg har virkelig fået skiftet meget sengetøj henover sommeren, siger Tine Ørnfeldt Svensson. Det var slet ikke meningen, at de ville åbne et bed and breakfast. De vil gerne arrangere events og retreats, hvor gæsterne kan overnatte, men indtil de er klar med det, forbliver det et bed and breakfast. - Vi havde bare gået og renoveret i så lang tid, så det var dejligt at kunne åbne op for gæster, og vi har fået så mange positive tilbagemeldinger, så det har været en god start, siger hun.

Dengang Reballegaard fungerede som drengehjem, malede en af de unge drenge et maleri på væggen, som er blevet bevaret. I græsset i nederste venstre hjørne har han malet den daværende forstanders datter.

En ny tendens Eva Mærsk har forsket i, hvad der får unge til at blive eller flytte fra deres hjemby. Hun oplever, at der forskningsmæssigt kommer et stigende fokus på de unge, der vender hjem. - Det er i højere grad blevet en tendens, at folk kommer tilbage. De har både de stedbunde fordele, har deres netværk og kender kulturen, men samtidig kommer de med noget andet i rygsækken, som de har været ude og hente, siger hun. Når unge vender hjem, kan det både skyldes flere jobmuligheder, men også at der opstår andre behov i forbindelse med familieforøgelse. - Ved barn nummer to bliver bylejligheden for lille, og så begynder de at kigge videre. Hvis de har haft en god barndom, og hvis det er den, de gerne vil give videre, så kommer de tilbage, siger Eva Mærsk.

Unge der vender hjem 1 Syddjurs 21 2 Nyborg 19 3 Dragør 19 4 Greve 18 5 Tårnby 18 6 Egedal 17 7 Roskilde 17 8 Brønderslev 17 9 Skanderborg 17 10 Allerød 17 11 Rebild 17 12 Nordfyns 17 13 Hedensted 17 14 Hvidovre 17 15 Jammerbugt 17 16 Vejle 16 17 Horsens 16 18 Ringsted 16 19 Vallensbæk 16 20 Aabenraa 16 Kilde: KL Fold ud

Familien var netop noget af det, der trak hos Tine Ørnfeldt Svensson, der i dag sætter stor pris på at have sine børns bedsteforældre lige i nærheden. - Det er helt uvurderligt at være flyttet hjem til den hjælp, og det er også rart at være tæt på dem, når de engang får mere brug for vores hjælp. Det glæder jeg mig til, at vi kan give dem tilbage, siger Tine Ørnfeldt Svensson. Et andet sted Da Tine Ørnfeldt Svensson voksede op i Søvind, blev hun hurtig klar til at pakke taskerne og rejse til en større by. - Hvis man som ung havde sagt, at mine egne børn skulle gå i samme børnehave og skole som mig, eller springe badutspring i samme gymnastiksal, havde jeg sagt: 'det kommer aldrig til at ske', siger hun. Selvom konteksten er anderledes i dag, og det lille hus, hun selv voksede op i, er revet ned, så kommer der til at være mange ligheder. - Den gentagelse havde jeg ikke regnet med, men den er ret sjov og hyggelig, og der er noget trygt ved det lille miljø, siger hun.

Som barn sad Tine Ørnfeldt Svensson i samme træ, hvor hendes børn i dag klatrer rundt.