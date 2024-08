Sønderjysk mand troede ikke sine egne øjne, da han tjekkede sin bankkonto

Lørdag afholdes Danmarksmesterskab i en særlig sportsdisciplin, der finder sted i marsken og har sit ophav i gamle dages landbrug. En sønderjysk udgave af stangspring, kan man sige.

Stangspring møder længdespring blandet med jorden er giftig. Sådan kunne en beskrivelse af disciplinen klugstage (udtales kluegstarge) godt lyde. Klugstage - også kaldet springstage - gælder om at springe så langt man kan over et sumpet område ved hjælp af en stang. Springeren løber hen til stangen, der står i sumpen og løfter sig over på den anden side. For syvende gang afholdes i dag Danmarksmesterskaberne i klugstage i Ballum Enge. - Det er en gammel tradition vi gerne vil holde i live fordi den er sjov og historisk, fortæller Else Kirsten Ehmsen fra Ballum, der er formand for foreningen Vadehavssmedjen, der står bag mesterskabet.

Else Kirsten Ehmsen springer ikke selv klugstag, men er som formand for Vadehavssmedjen med til at arrangere Danmarksmesterskabet. Foto: Vadehavssmedjen

En gammel tradition lever stadig Klugstage har sit ophav i gamle dages landbrug i marsken gennem flere hundrede år. - Førhen når man passede kreaturer ude i marsken brugte man en stage, når man skulle fra den ene mark til den anden, hvor der var en grøft imellem, fortæller formanden. Else Kirsten Ehmsen anslår, at mellem 30 og 50 mennesker fra nær og fjern har taget del i Danmarksmesterskabet de seneste år. Men i år forventer hun endnu flere gæster, fordi der er gjort mere ud af at fortælle om begivenheden på sociale medier.

Der er en kategori for mænd, kvinder og børn/unge, og de tre vindere får hver et sejrskrus. Foto: Vadehavssmedjen