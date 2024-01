Spædbørn bliver fremover screenet for yderligere seks sygdomme

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.



Det drejer sig blandt andet om den sjældne stofskiftesygdom galactosæmi, hvor kroppen ikke kan nedbryde mælkesukker.

- Børn, der fødes med galactosæmi, vil i løbet af de første leveuger blive meget syge. Og behandles sygdommen ikke vil hovedparten dø af lever- og nyresvigt, siger Kristin Skogstrand, der er sektionsleder på Center for Neonatal Screening på SSI.

Fælles for de seks nye sygdomme er, at de er meget sjældne, og galactosæmi rammer eksempelvis kun et eller to børn om året.

I alt vil spædbørn fremover blive testet for 25 alvorlige medfødte lidelser, som en blodprøve fra hælen gør det muligt at finde. Og derfor kan man nå at behandle sygdommen, inden den når at gøre skade på hjerne og organer.

Hvert år bliver cirka 70 børn fra screeningsprogrammet ifølge SSI sat i livsvigtig behandling.