Spansk og syddansk politi samarbejder om anholdelser af hashsmuglere

NSK har anholdt tre mænd på i Syd- og Sønderjylland og på Fyn. De er sigtet for at have modtaget og videredistribueret omkring et ton hash. Hashen er indsmuglet fra Spanien.



Der er tale om to 33-årige mænd og en mand på 41 år. Ved aktionen assisterede Sydøstjyllands Politi og flere specialafdelinger i politiet.

Derudover har spansk politi anholdt to mænd - en 57-årig og en 31-årig mand. De mistænkes for indsmugling af to ton hash. De spanske anholdelser fandt sted i området omkring Marbella. Her skal mændene udleveres til Danmark.