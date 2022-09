Spar ikke for meget på varmen - det kan give skimmelsvamp

Hvis man som boligejer har tænkt sig at spare på energiudgifterne, når vintermånederne banker på døren, skal man være opmærksom på risikoen for skimmelsvamp.



Det siger Tine Sode, der er fagekspert hos Videncentret Bolius. Hun udtaler sig blandt andet om indeklima.

- Ender boligejere med at skrue ned for temperaturen derhjemme, så kan det potentielt medføre fugt. Og så kan man være sikker på, at der også udvikler sig skimmelsvamp.

- Som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at det er køligere end 18 grader i hjemmet. Og så må der helst ikke være en højere temperaturforskel på forskellige rum på mere end fem grader, siger hun.