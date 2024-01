Spejdere tog sig af syd- og sønderjyders juletræer

I Løgumkloster benyttede mange borgere sig af Klosterspejdernes tilbud om at bortskaffe juletræet. Her fik 30 spejdere over nogle timer hentet 150 juletræer hos byens borgere. Det var ifølge Klosterspejdernes gruppeleder, Ingolf Thomsen, et pænt antal.

- Vi har hentet juletræer i 10 år, og de sidste par år er vi begyndt at få lidt flere. Det tager altid lidt tid at løbe ting i gang, siger Ingolf Thomsen.