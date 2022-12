Sådan lyder det fra TV 2 Vejret.

Selvom man ikke nødvendigvis kan se det, så er det spejlglat på veje og fortove denne lørdag. Det er nemlig sådan, at isen, der afsættes ved isslag, er fuldstændig gennemsigtig.

I løbet af lørdag formiddag kan der også være rimtåge at finde flere steder i landsdelen.

Derfor er det anbefalet, at man er ekstra varsom, hvis man begiver sig ud i trafikken, og det kan være en god idé at finde et par gode vinterstøvler frem, hvis man skal ud at gå en tur.