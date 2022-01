Spillestedsleder om genåbning: - Kom op af sofaen og oplev noget

Martin Røen Hansen har, siden lempelserne blev meldt ud onsdag, arbejdet i døgndrift, for at kunne komme i gang.

- Der mangler stadig at komme nogle ting på plads, men vi vil gøre hvad som helst for at komme i gang på den bedst mulige måde, siger han.

Tobakken må vente

Et af de spillesteder, der desværre ikke kan nyde godt af den nye genåbning, er Tobakken i Esbjerg.

Det skyldes blandt andet, at de arrangementer der har været i kalenderen er blevet aflyst.

Det gælder for eksempel for et teaterstykke, der skulle have været afholdt i løbet af ugen. Det er blevet aflyst, fordi de der spiller med i teatret ikke har haft tid nok til at øve sig.

- Vi er jublende glade for, at vores branche kan komme i gang igen, vi er bare uheldige, at vi ikke kan udnytte det, siger Jan Mols, der er leder af Tobakken i Esbjerg.

Store planer i Kolding

Tilbage i Kolding har Martin Røen Hansen i længere tid haft et større projekt på tegnebrættet, der, med den nylige genåbning, endelig kan lade sig gøre.

Det drejer sig om KOLD Festival, der løber af stablen den 4. og 5. februar i Kolding. Navnet kommer både af, at festivalen afholdes i Kolding, og at det er en kold tid, som vi lever i.

For Godset-lederen er det oplevelserne der fylder, i de kommende dage.

- Det kan godt være, at det ikke kan betale sig, men vores ydelse til borgerne i Kolding, er at lave koncerter, og det overruler det økonomiske aspekt, siger Martin Røen Hansen.