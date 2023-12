Sportsudøveres resultater mærkes i foreningerne

Når lokale sportshelte som sejleren Anne Marie Rindom fra Horsens og bokseren Nikolai Terteryan fra Vejle høster hæder og medaljer, giver det også genlyd lokalt.

Det fortæller Jonas Kallan Langvad, der er formand for DIG Østjylland.

- Det er altid dejligt, når danske sportsudøvere klarer sig godt og høster medaljer. Det kan også mærkes i foreningerne, hvor den gode omtale kan få flere til at melde sig ind. Det sammen med de mange dygtige og flittige frivillige ude i idrætsforeningerne er med til, at 2023 har været et fantastisk år for vores idrætsforeninger, som har fået rekordmange medlemmer i det forgangne år, siger Jonas Kallan Langvad.