Squash, selleri og spinat: Sådan får du flere grøntsager ind i dine måltider

Mere kød på landet

Ifølge Madkulturen har danskernes madvaner de seneste år udviklet sig til, at kød er den dominerende ingrediens til aftensmåltiderne.

Det ses blandt andet hos 83 procent af befolkningen, der bor i en by med mindre end 15.000 indbyggere, for her er der oftere kød på tallerkenen til aftensmad, sammenlignet med de større byer.

Kødet var også en primær ingrediens i kosten for 100 år siden, vurderer madhistoriker og museumsinspektør hos Det Grønne Museum, Bettina Buhl.

- Det overrasker mig ikke, at langt størstedelen af danskerne spiser kød til aften. Det er ikke utraditionelt, for ser man madhistorisk på udviklingen, så er Danmark et landbrugsland, hvor man førhen spiste det, man dyrkede på markerne og havde i staldene. Det dannede grundlaget for kosten, siger hun.

Spis med øjnene

Mens kødet indtager førstepladsen af ingredienser til aftenmåltidet, indtager grøntsagerne de efterfølgende pladser. Fire ud af ti danskere spiser både rå og tilberedte grøntsager til aftensmad, og det skal endnu flere blive bedre til, mener Tina Therkelsen.

- Vi skal have lært folk at kigge på grøntsagerne og bruge dem. Lad være at lave en blandet salat, men start i stedet med at have tre grøntsager separat på bordet, siger Tina Therkelsen og understreger, at det er vigtigt, at dem, man spiser med, sætter sig åbensindet til bordet.

Kost- og sundhedscoachen fremhæver, at grøntsager kan bruges til alle måltider i løbet af en dag. Det kan være ved at tilføje dem til en ret eller skifte eftermiddagskagen ud med grøntsagsstave.

- Kærligheden til mad skal der være plads til, og man må gerne spise en flæskesteg en gang imellem, men vær nysgerrig på grøntsagerne. De tilberedes på forskellige måder og i alverdens former. Det kan vi jo godt lide, for vi spiser jo også med øjnene, siger hun.