Standpunktskarakter kan tælle ved sommerprøver i folkeskolen

Når eleverne i 9. og 10. klasse til sommer går til afgangsprøver, vil det være anderledes end normalt. Får de en lavere karakter end i deres afsluttende standpunktskarakter, vil standpunktskarakteren gælde.

Det er et bredt politisk flertal blevet enige om, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet lørdag i en pressemeddelelse.

Det betyder også, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakterer inden sommerens prøver. Det skal sikre, at elevernes første erfaringer med at gå til prøver er god - trods fjernundervisningen under corona.

Afgørende at holde eksamen

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er der ingen nemme løsninger i den her situation. Det skyldes, at det både er afgørende, at eleverne kommer til eksamen, og at der tages hensyn til coronasituationen i skoleåret.

- Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever, der går til prøve for første gang, og vi sikrer samtidig, at eleverne får den eksamenstræning, de har brug for, siger ministeren.

Aftalen ændrer ikke yderligere ved, hvor mange prøver eleverne i folkeskolen skal til.

I februar blev der skruet ned for antallet, så afgangselever i folkeskolen til sommer skal op i fire fag mod normalt syv.

Gælder ikke ungdomsuddannelserne

Det er heller ikke ændret for antallet af eksamener på ungdomsuddannelser som gymnasier og HF. Her vil ændringen, hvor standpunktskarakter kan ophøjes til prøvekarakter, ikke gælde.

Det skyldes, at der allerede med aftalen fra februar blev taget højde for fjernundervisningen. Her kan eleverne for eksempel til skriftlig prøve i dansk vælge forskellige emner. Mundtlige eksamensspørgsmål kan også tilpasses, så eleverne ikke kommer op i stof, de ikke forventes at være godt nok inde i på grund af coronasituationen.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, DF, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.