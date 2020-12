Statsminister indkalder til corona-pressemøde onsdag

De seneste uger er regeringen løbende kommet med nye restriktioner, i takt med at smitten med covid-19 har spredt sig hastigt.

Det vides endnu ikke, hvad pressemødet kommer til at handle om, eller om der bliver indført nye restriktioner.

Oveni nye restriktioner

Oven på de seneste ugers nye restriktioner er alle landets 98 kommuner fra onsdag kl. 16 lukket ned på den ene eller anden måde. Det indebærer hjemmearbejde, hjemsendte skoleelever og lukkede restauranter og caféer.

Restriktionerne er blandt andet indført i et forsøg på at bringe smitten ned før jul, hvor et stort antal danskere forventeligt vil rejse rundt for at tilbringe højtiden med familien.