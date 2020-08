Statsministeren afviser en genåbning af nattelivet i august

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun med de nuværende smittetal har svært ved at se for sig, at nattelivet kan åbne i august.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Oprindeligt var planen, at genåbningen af nattelivet skulle begynde i august som en del af genåbningens fase 4.

Men smittespredningen i Danmark er taget til over de seneste uger, hvilket Mette Frederiksen (S) skriver, at hun har fulgt "med stigende alvor - og bekymring".

- Det er regeringens holdning, at det skal udskydes, skriver hun med henvisning til genåbningen af nattelivet.

I et interview med Avisen Danmark uddyber hun, at hun med de nuværende smittetal har "svært ved at se" for sig, "at det vil være klogt at åbne nattelivet".

Adspurgt om, hvorvidt det er realistisk, at nattelivet overhovedet får lov at åbne i år, svarer statsministeren:

- Med det, der sker lige nu, tror jeg ikke på, vi kan sætte en dato på.

Hun tilføjer, at nogle få brancher fortsat vil være meget hårdt ramt af coronakrisen, fordi de de facto vil være lukket ned. Og det skal der tages hensyn til i hjælpepakkerne.

Onsdag den 12. august mødes Folketingets partier og forhandler om den videre genåbning.

- Når brancher er lukket ned, vil der selvfølgelig stadig være brug for hjælpepakker. Det forhandler vi også, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Fra torsdag til fredag er der konstateret 136 nye smittetilfælde i Danmark ifølge tal fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal på et enkelt døgn siden 22. juni.

Særligt Aarhus Kommune er hårdt ramt af virusudbruddet. Kommunen tegner sig for halvdelen af det seneste døgns smittetilfælde.

Det har fredag fået sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre en række tiltag - herunder krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus.

Og derudover anbefales det, at fysisk fremmøde på gymnasier og ungdomsuddannelser i kommunen udskydes i 14 dage, mens ruskurser bør aflyses eller udskydes.