Statsministeren: - Der skal være lettere at bo og uddanne sig uden for de større byer

Decentralisering af Danmark

Men sådan behøver det ikke være, mener Mette Frederiksen. Hun ønsker at ændre den udvikling og skabe levende landdistrikter med bedre mulighed for bosætning med lettere adgang til praktiserende læger, nærpoliti og uddannelse i nærområderne frem for :

- Vi kan ændre det, hvis vi vil. På en måde, hvor vi ikke behøver at skabe falske modsætninger. Jeg er stolt af vores hovedstad. København er en fantastisk by. Vi skal både have en stærk hovedstad. Velfungerende provinsbyer. Små bysamfund. Og levende landdistrikter.

Statsministeren lover desuden i sin nytårstale, at regeringen vil foreslå en egentlig ”velfærdslov”:

- Den skal – hvis den bliver vedtaget – sikre, at pengene følger med, når vi heldigvis bliver flere børn og flere ældre.