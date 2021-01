Statsministerens håb: Påsken bliver vendepunkt for corona

Det er regeringens håb, at påsken i starten af april bliver et vendepunkt, og at samfundet så småt kan genopstå, som det så ud, før corona indtog verden.



Påsken er en af de ældste kristne højtider og markerer Jesu død og opstandelse. Og håbet er, at samfundet, som det så ud før corona, også kan genopstå til den tid.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale fredag aften.