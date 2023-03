Men efter at hun torsdag er blevet udnævnt til fungerende økonomiminister i SVM-regeringen, kommer formanden for regionsrådet i Region Syddanmark slet ikke til at deltage i årets forhandlinger.



Det siger Stephanie Lose ved et kort pressemøde i Forsvarsministeriet torsdag.

- Jeg kommer ikke til at sidde og forhandle økonomi med regionerne, siger hun.