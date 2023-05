Stephanie Lose snart tilbage hos Region Syddanmark

Efter knap 4 måneders sygemelding med stress har Jacob Ellemann (V) torsdag meldt, at han igen indtager formandsposten fra 1. august. Hermed siger Stephanie Lose farvel til titlen som fungerende økonomiminister, for igen at vende tilbage til sin post som formand for regionsrådet i Region Syddanmark.

- Når Jacob vender tilbage til sine opgaver, så vender jeg tilbage til mine opgaver i Region Syddanmark. Så ruller rokaderne baglæns, udtaler Stephanie Lose (V) på et pressemøde.



Stephanie Lose overtog titlen som økonomiminister efter Troels Lund Poulsen, der trådte til som fungerende forsvarsminister.

Også på Facebook fortæller Stephanie Lose om sin kommende tilbagevenden.