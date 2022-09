Stifter af berygtet hundeforening nægter ulovlig import af gadehunde

Allerede den 19. december 2018 var Fødevarestyrelsen første gang på kontrolbesøg hos New Hope Denmark og konstaterede, at foreningen ikke var registreret som importør, og at det heller ikke blev anmeldt til Fødevarestyrelsen, når en hund var på vej til Danmark, og hundene ikke havde de påkrævede sundhedscertifikater.

I april var Fødevarestyrelsen på opfølgende kontrolbesøg og fik at vide, at ansøgningen var på vej.

Forbud mod yderligere import

7. november fik styrelsen en opringning fra grænsekontrollen i Københavns Lufthavn, og i den forbindelse kunne styrelsen konstatere, at New Hope Denmark stadig ikke havde fået sin tilladelse til import bragt i orden.

Det udløste et forbud mod yderligere import af gadehunde.

- Alligevel fortsatte, I med at importere hunde. Et forbud er da ellers ikke er til at misforstå, sagde anklager Kirsten Flummer til Silke Sommer.

- Måske for dig, men for os var det ikke så simpelt dengang, lød svaret fra Silke Sommer.

Anklager Kirsten Flummer sagde efter retssagen, at hun anser det som en skærpende omstændighed, at et direkte forbud mod import er blevet ignoreret.

Anklager Kirsten Flummer sluttede sin procedure i sagen af med at konkludere, at der bør falde en bøde på 100.000 kroner i sagen.

Forsvarer jan Holmén Olesen mener ikke, bøden bør være større end 50.000 kroner.

Der falder dom i sagen 15. september.